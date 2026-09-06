Кому перерахували мінімальні виплати?

Зараз родини загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців отримають перераховані мінімальні пенсії, які зросли на суму до 5 100 гривень. Держава посилила соціальні гарантії для непрацездатних родичів та дітей захисників, гарантувавши їм виплати від 10 020 гривень на місяць.

Як повідомляє Міністерство ветеранів, посилена підтримка передбачена урядовою постановою №674. Цей документ встановлює особливі соціальні гарантії для рідних тих бійців, які віддали життя під час захисту України від російської агресії.

Довідково! Зокрема, для родин, де допомогу отримують двоє і більше осіб або щонайменше двоє дітей загиблого, виплати зросли на 3 920 гривень порівняно з минулим роком. Тепер гарантована сума для такої категорії становить 10 020 гривень на кожного утриманця.

Ще відчутніше зросли доходи непрацездатних членів сім'ї – батьків, чоловіка чи дружини, а також дітей, яким призначено соціальну виплату замість пенсії. Для них мінімальна межа піднялася одразу на 5 100 гривень і наразі сягає 12 810 гривень.

Пенсійний фонд проводить перерахунок цих сум автоматично, тому тим, хто вже отримує гроші, нікуди йти не потрібно. Уряд також закріпив правило, за яким ці виплати підлягатимуть щорічній індексації.

Як оформити виплати вперше

Якщо родина ще не оформлювала пенсію, їй необхідно звернутися до відомства, де служив військовий, або безпосередньо до Пенсійного фонду. Для призначення допомоги знадобиться стандартний пакет документів: паспорт, податковий код, свідоцтво про смерть захисника та папери, що підтверджують родинні зв'язки.

Залежно від ситуації можуть знадобитися довідки про інвалідність, навчання на денній формі або підтвердження стажу. Головна умова для нарахування – військовий загинув безпосередньо на службі, протягом трьох місяців після звільнення або пізніше, але внаслідок отриманого поранення чи хвороби.

Які ще зміни чекають на пенсіонерів

Нагадаємо, що восени загального підвищення виплат не планується, проте у вересні прийдуть оновлені суми пенсій у вересні для тих, кому виповнилося 70, 75 або 80 років. Вони автоматично отримають вікові надбавки в розмірі від 300 до 570 гривень.

Водночас урядовці запевняють, що скорочення пенсій через економію бюджету через економію українцям не загрожує. Оптимізація державних видатків задля фінансування армії стосується лише непершочергових проєктів і жодним чином не зачепить захищені соціальні статті.