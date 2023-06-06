Ціни на пшеницю стрімко зростають: що відбувається на ринку

Росіяни вчинили, на жаль, черговий теракт на території України, підірвавши Каховську ГЕС. Ця трагедія вплинула також на світові ринки, оскільки йдеться про глобальні наслідки.

На світових біржах уже фіксують зростання цін на пшеницю та інші зернові культури, повідомляє 24 Канал.

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Наслідки підриву Каховської ГЕС для світу

Згідно з даними TradingEconomics, вартість пшениці зросла до 646,5 долара за бушель або 35,2 літра. Цікаво, що ціни відійшли від мінімального рівня за понад 2 роки на ринку, який зафіксували 30 травня. Тоді пшениця коштувала 562 долари за бушель.

Загалом за 12 місяців максимально ф'ючерси на пшеницю коштували майже

Головна причина таких змін на світових біржах – підрив Росією Каховської ГЕС. Адже її підрив безпосередньо вплине на агрокультурний сектор в Україні. Річ у тому, що від цих подій буде залежати врожай, а також зростає геополітична напруженість.

Зокрема, Bloomberg інформує, що ціни на пшеницю зросли на 3,17%. На момент створення цього матеріалу, вартість цієї зернової культури зупинилася на рівні 643,75 долара за бушель.

Крім пшениці зростають в ціні й інші види зерна. Наразі ситуація на ринку така: