Стамбульська угода про експорт українського зерна: як відреагував ринок

22 липня у Туреччині підписали важливий документ – Ініціативу щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Як відреагував ринок на це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Один із першим про підписання окремих угод про вивезення українського зерна з портів повідомив глава ООН Антоніу Гутерреш у твітер. Він додав, що цей крок допоможе уникнути гуманітарної катастрофи. Україна та росія підписали окремо угоди з Туреччиною та ООН. Офіційно Київ та Москва ніякої угоди не підписували.

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Реакція ринку на угоду про українське зерно

Згідно з даними порталу Barchart, листопадові ф'ючерси на пшеницю для корму подешевшали на 6,16% на лондонській біржі ICE Futures. Ціна контракту впала до 255,25 долара. Ф'ючерсні контракти на зерно кукурудзи на вересень знецінилися на 1,43%, впавши до 567 доларів США.

Водночас вартість пшениці подешевшала на 5,36%, за даними Bloomberg, до 763 доларів за бушель (трохи більше за 35 літрів або 38,7 кілограма). Аналогічну динаміку демонструє й кукурудза, яка впала в ціні до 566 доларів за бушель або на 1,31%. Тоді як Чиказька товарна біржа подає наступні дані щодо динаміки на ринку:

вартість ф'ючерсів на пшеницю впала на 5,33%. Цінні папери подешевшали до 763 доларів;

Цінні папери подешевшали до доларів; тоді як ціна на кукурудзу зупинилася на рівні 576,6 долара. У відсотковому співвідношенні цей показник впав на 1%.

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В Офісі Президента оприлюднили текст угоди. Заступник очільника ОП Андрій Сибіга заявив, що гуманітарні коридори для експорту зерна та продуктів відкриють з Одеси, Чорноморська та Южного.

На цю новинку майже відразу відреагували в Євросоюзі. Європейські політики вітають цей крок. Зокрема, це зробили голова Європейської Ради Шарль Мішель, очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель;

Також прокоментував підписання документів й лідер Туреччини – Реджеп Тайіп Ердоган. За його словами, коридори для вивезення українського зерна запрацюють через кілька днів, проте конкретної дати він не назвав.

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