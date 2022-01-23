Підняття процентної ставки у США: що це може означати для світової економіки за версією МВФ

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що підвищення процентних ставок у США може мати значні наслідки світової економіки. Чому вона так вважає – читайте далі.

За її словами, таке рішення Федеральної резервної системи США може стати випробуванням й для без того непростого процесу економічного відновлення в деяких країнах.

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Глава МВФ про плани центробанку США

Саме тому вона наголосила на тому, що чіткі повідомлення щодо подальших планів американських колег мають надзвичайно важливе значення, оскільки це допоможе уникнути несподіванок. Вищі процентні ставки у США можуть зробити для країн дорожчим обслуговування боргу, номінованого в доларах. Крім того, Георгієва передала країнам, які попадають у цю категорію, пораду від МВФ.

Дійте зараз. Якщо ви можете продовжити терміни погашення, зробіть це, будь ласка. Якщо у вас є валютні невідповідності, зараз саме час їх усунути,

– заявила вона.

Крісталіна Георгієва додала, що її найбільше занепокоєння викликають країни з низьким рівнем доходів та високий рівень боргу в доларах, підкресливши, що дві третини зараз або перебувають у "борговій скруті", або в небезпеці потрапити у таку ситуацію – це вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Глава МВФ про рішення ФРС США / Фото Getty Images

Очільниця МВФ очікує, що глобальне відновлення економіки продовжиться, проте вона наголосила, що цей процес втрачає динаміку. Вона додала, що 2022 рік – це як навігація по смузі перешкод, враховуючи такі ризики, як:

зростання інфляції,

пандемія коронавірусу,

високий рівень боргу.

У грудні МВФ повідомив, що світовий борг у 2020 році досяг рекордних 226 трильйонів доларів – це найбільше зростання за рік з часів Другої світової війни.