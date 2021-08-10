Pfizer планує встановити новий рекорд завдяки вакцині проти COVID-19: про яку суму йдеться

Фармацевтична компанія Pfizer планує досягти трирічного максимуму завдяки продажам вакцини проти коронавірусу. Препарат від американського гіганта користується чи не найбільшою популярністю у світі у контексті запеклої боротьби з пандемією.

Pfizer очікує, що річний обсяг продажів вакцини проти COVID-19 за рік складе 33,5 мільярда доларів. Впевненості компанії також додають її успіхи у другому кварталі 2021 року, які перевершили усі прогнози та плани щодо випробування конкретного варіанту вакцини проти штаму Дельта.

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Pfizer перевершила прогнози експертів у другому кварталі 2021 року

Згідно зі звітом компанії:

скорегований дохід від кожної акції Pfizer склав 1,07 долара , що на 73% більше, ніж минулого року;

, що на більше, ніж минулого року; загалом продажі компанії за три місяці склали 18,97 мільярда доларів, що на 92% або 9,1 мільярда доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Обидва показники перевершили прогнози експертів. За даними Yahoo!Finance, зараз акції Pfizer коштують майже 46 доларів за кожну. Ринкова капіталізація американської фірми становить 257,3 мільярда доларів.

Актуальна вартість акцій Pfizer на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

У серпні з'явилася інформація, що Управління з продовольства і медикаментів США перебуває під тиском щодо ухвалення остаточного рішення про вакцини від Pfizer та Moderna. Також повідомляється, що фармацевтичні компаніїна свої препарати у нових контрактах.

На продажі вакцини проти коронавірусу компанія заробила 7,8 мільярда доларів. Наприкінці липня Pfizer повідомила, що у 2021 році компанія зобов'язана поставити 2,1 мільярда доз вакцини. Однак, варто пам'ятати, що у разі виникнення потреби у бустерних вакцинах продажі компанії можуть різко піти вгору. Прибуток фармацевтичного гіганта від реалізації розріджувача крові Eliquis, препарату проти раку молочної залози Ibrance та вакцини від пневмонії теж зріс у другому кварталі поточного року. Проте, за сегментами найкращі показники продемонстрували препарати від рідкісних захворювань, злетівши на 32%. Продажі ліків під назвою Vyndaqel/Vyndamax збільшилися відразу на 81% до 501 мільйона доларів.