Pfizer хочет установить новый рекорд благодаря вакцине против COVID-19: о какой сумме идет речь

Фармацевтическая компания Pfizer планирует достичь трехлетнего максимума благодаря продажам вакцины против коронавируса. Препарат американского гиганта пользуется чуть ли не наибольшей популярностью в мире в контексте ожесточенной борьбы с пандемией.

Pfizer ожидает, что годовой объем продаж вакцины против COVID-19 за год составит 33,5 миллиарда долларов. Уверенности компании также добавляют ее успехи во втором квартале 2021 года, которые превзошли все прогнозы, и планы относительно испытания конкретного варианта вакцины против штамма Дельта.

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Pfizer превзошла прогнозы экспертов во втором квартале 2021 года

Согласно отчету компании, скорректированный доход от каждой акции Pfizer составил 1,07 доллара, что на 73% больше, чем в прошлом году. В общем продажи компании за три месяца составили 18,97 миллиарда долларов, что на 92% или 9,1 миллиарда долларов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Оба показателя превзошли прогнозы экспертов. По данным Yahoo! Finance, сейчас акции Pfizer стоят почти 46 долларов за каждую. Рыночная капитализация американской фирмы составляет 257,3 миллиарда долларов.

Актуальная стоимость акций Pfizer на бирже / Инфографика Yahoo! Finance

В августе появилась информация, что Управление по продовольствию и медикаментам США находится под давлением относительно принятия окончательного решения о вакцины от Pfizer и Moderna. Также сообщается, что фармацевтические компаниина свои препараты в новых контрактах.

На продаже вакцины против коронавируса компания заработала 7,8 миллиарда долларов. В конце июля Pfizer сообщила, что в 2021 году компания обязана поставить 2,1 миллиарда доз вакцины. Однако, следует помнить, что в случае возникновения потребности в бустерных вакцинах продажи компании могут резко пойти вверх. Прибыль фармацевтического гиганта от реализации разбавителя крови Eliquis, препарата против рака молочной железы Ibrance и вакцины от пневмонии тоже выросла во втором квартале текущего года. Однако, по сегментам лучшие показатели продемонстрировали препараты от редких заболеваний, взлетев на 32%. Продажи лекарств под названием Vyndaqel / Vyndamax увеличились сразу на 81% до 501 миллиона долларов.