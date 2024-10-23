Якщо Трамп переможе на виборах, євро суттєво знеціниться, - Goldman Sachs

Євро може знецінитися на 10% у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Це станеться, якщо він запровадить широкомасштабні тарифи разом зі скороченням внутрішніх податків.

Що прогнозують експерти

Такий прогноз оприлюднила аналітична команда Goldman Sachs, припускаючи, що республіканці також здобудуть перемогу в Конгресі, повідомляє Reuters.

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Це може підштовхнути економіку США через зниження податків, але негативно позначитися на Європі, яка є важливим торгівельним партнером як Сполучених Штатів, так і Китаю.

Зауважте! Радикальні економічні зміни, які може запровадити Трамп, можуть сильніше вплинути на європейську економіку, ніж на інші країни.

Згідно з прогнозом Goldman Sachs, радикальна економічна політика Дональда Трампа може мати серйозні наслідки для європейської валюти.

За яких умов перемога Трампа нашкодить євро

Якщо він запровадить загальні 10% мита на імпорт і 20% мита на китайські товари разом зі зниженням внутрішніх податків, це може призвести до суттєвого зміцнення долара і падіння євро на 8-10%.

Така ситуація викликана тим, що мита ймовірно спричинять зростання інфляції у США, що підштовхне відсоткові ставки вгору, роблячи долар привабливішим для інвесторів.

Зауважте! На сьогодні євро торгується на рівні 1,083 долара, востаннє він опускався нижче паритету у листопаді 2022 року. Навіть якщо Трамп обмежиться лише тарифами проти Китаю, це може призвести до падіння євро приблизно на 3%.