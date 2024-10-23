Что прогнозируют эксперты

Такой прогноз обнародовала аналитическая команда Goldman Sachs, предполагая, что республиканцы также одержат победу в Конгрессе, сообщает Reuters.

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Это может подтолкнуть экономику США из-за снижения налогов, но негативно сказаться на Европе, которая является важным торговым партнером как Соединенных Штатов, так и Китая.

Заметьте! Радикальные экономические изменения, которые может ввести Трамп, могут сильнее повлиять на европейскую экономику, чем на другие страны.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, радикальная экономическая политика Дональда Трампа может иметь серьезные последствия для европейской валюты.

При каких условиях победа Трампа навредит евро

Если он введет общие 10% пошлины на импорт и 20% пошлины на китайские товары вместе со снижением внутренних налогов, это может привести к существенному укреплению доллара и падению евро на 8-10%.

Такая ситуация вызвана тем, что пошлины вероятно повлекут рост инфляции в США, что подтолкнет процентные ставки вверх, делая доллар более привлекательным для инвесторов.

Обратите внимание! На сегодня евро торгуется на уровне 1,083 доллара, последний раз он опускался ниже паритета в ноябре 2022 года. Даже если Трамп ограничится только тарифами против Китая, это может привести к падению евро примерно на 3%.