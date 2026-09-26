Чи існує сума переказу, після якої банк починає перевірку

У законодавстві України справді є поняття порогової фінансової операції. За загальним правилом до неї належить операція на суму від 400 тисяч гривень, але лише за наявності хоча б однієї з визначених законом ознак. Йдеться, зокрема, про певні операції за участю осіб із держав або юрисдикцій із підвищеними ризиками, політично значущих осіб та інші випадки, передбачені законом.

Тому твердження, що "банк перевіряє всі перекази понад 400 тисяч гривень", є некоректним. Сама сума не робить будь-який платіж автоматично підозрілим: для порогової операції має бути ще й відповідна ознака, передбачена законодавством.

Зверніть увагу! Водночас фінансовий моніторинг не обмежується операціями від 400 тисяч гривень. Закон передбачає, що підозрілі фінансові операції можуть перевірятися незалежно від суми. Підозрілою вважається операція або спроба її проведення, якщо банк має підозру чи достатні підстави вважати, що кошти можуть бути результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму чи розповсюдженням зброї масового знищення.

Отже, переказ на 20 тисяч гривень теоретично теж може викликати запит банку, якщо він не відповідає звичній фінансовій поведінці клієнта або має інші ризикові ознаки.

Банк під час моніторингу аналізує операції клієнта з урахуванням інформації про нього, його діяльність та рівень ризику. За необхідності фінустанова також може з'ясовувати джерело коштів, пов'язаних із конкретними операціями.

Важливо! Саме тому немає універсальної суми на кшталт "до 100 тисяч гривень можна переказувати без перевірки". Розмір платежу є лише одним із факторів, які можуть враховуватися під час фінансового моніторингу.

Що банк може попросити пояснити під час перевірки переказу

Якщо операція викликає запитання, банк може звернутися до клієнта для отримання додаткової інформації або документів. Зокрема, фінустанова може попросити пояснити походження коштів та економічний зміст операції. Це може стосуватися ситуацій, коли на рахунок регулярно надходять значні суми, які не відповідають звичному фінансовому профілю клієнта, або коли відбувається різка зміна характеру операцій.

Водночас сам запит банку ще не означає, що клієнт порушив закон. Фінансовий моніторинг працює за ризик-орієнтованим принципом: банк аналізує операції та зіставляє їх із доступною інформацією про клієнта. Закон прямо зобов'язує банки забезпечувати моніторинг фінансових операцій на предмет їх відповідності інформації про клієнта, його діяльність та ризик.

Важливо! Не плутайте фінмоніторинг із правилами щодо інформації, яка супроводжує платіж. Для платіжних операцій на суму менше ніж 30 тисяч гривень, за відсутності ознак пов'язаності з іншими операціями, закон передбачає спрощені вимоги в окремих випадках. Для більших платежів діють ширші вимоги щодо інформації про платника та отримувача.

Тобто 30 тисяч гривень і 400 тисяч гривень – це різні законодавчі пороги, і жоден із них не означає автоматичного блокування або перевірки кожного переказу. Перший пов'язаний, зокрема, з вимогами до ідентифікації та супроводу платіжних операцій, а другий – із визначенням порогових фінансових операцій за наявності встановлених законом ознак.

Для звичайного клієнта головне – мати можливість пояснити походження коштів, якщо банк поставить відповідне питання. Наприклад, у разі отримання грошей від продажу майна, позики, спадщини, подарунка чи іншого законного джерела підтвердити це можна відповідними документами.