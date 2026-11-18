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Чи повертаються гроші, якщо переказ зробили на закриту картку

Насамперед потрібно розрізняти банківську картку та картковий рахунок. Це не одне й те саме: картка є платіжним інструментом, за допомогою якого людина користується коштами, а рахунок — місцем, де ці гроші зберігаються, що передбачено Законом України "Про платіжні послуги". Один рахунок може мати декілька карток.

Якщо людина лише перевипустила картку, заблокувала стару або в неї завершився термін дії пластику, але сам рахунок залишився активним, переказ може успішно надійти. У такому випадку банк зазвичай зараховує кошти на рахунок, до якого прив'язана нова картка.

Зверніть увагу! Інша ситуація виникає, коли закрито саме картковий рахунок. Тоді банк не може зарахувати на нього новий платіж і зазвичай відхиляє операцію. Кошти повертаються на рахунок відправника тим самим шляхом, яким вони надійшли.

За інформацією Finance.ua, повернення коштів після переказу на закритий рахунок у більшості випадків займає приблизно від трьох до п'яти діб. Водночас конкретний термін залежить від банків, платіжної системи та обробки операції.

Є й окремі банківські особливості. Наприклад, Sense Bank передбачає можливість отримання коштів, які надійшли на закритий картковий рахунок: клієнту надсилають SMS-повідомлення та пропонують звернутися до банку для їх отримання.

Що робити, якщо гроші відправили на закриту картку

Якщо переказ уже здійснений, насамперед варто перевірити його статус у банківському застосунку. Якщо операція ще обробляється, потрібно дочекатися її завершення та перевірити, чи не повернулися кошти на рахунок відправника.

Якщо гроші не повертаються, варто звернутися до банку, з картки якого здійснювали переказ. Під час звернення потрібно повідомити дату й час операції, суму, реквізити отримувача та надати квитанцію про переказ. Банк зможе перевірити статус платежу та пояснити причину затримки.

Якщо ж кошти надійшли на закритий рахунок і банк отримувача їх прийняв, потрібно з'ясувати, яким способом можна їх отримати. Наприклад, у Sense Bank клієнту необхідно звернутися протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про надходження коштів.

Важливо! Зробити це можна через чат або відеочат у застосунку Sense SuperApp, за телефоном 0 800 50 20 50 або у відділенні банку. Якщо людина має інший активний рахунок у цьому банку, вона може подати письмовий запит на перерахування коштів за новими реквізитами.

Водночас важливо пам'ятати: якщо переказ був відхилений і кошти повертаються відправнику, повторно надсилати гроші на ті самі реквізити не варто. Спочатку потрібно уточнити в отримувача актуальний номер картки або IBAN рахунку.

Отже, переказ на закриту картку не означає автоматичної втрати грошей. У більшості випадків кошти повертаються відправнику, але якщо банк отримувача прийняв платіж на закритий рахунок, порядок їх отримання потрібно з'ясувати безпосередньо у фінансовій установі.

До речі, тривала несплата за комунальні послуги може мати для споживачів серйозні фінансові наслідки, зокрема арешт коштів на банківських рахунках. Однак для цього має бути дотримана передбачена законом процедура, а сам факт заборгованості ще не означає автоматичного блокування картки.