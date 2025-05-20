Перехід на євро: чи готова одна з країн Європи змінити валюту

Болгарія уже роками входить до ЄС та обговорює перехід на євро. Нещодавно президент Болгарії запропонував провести референдум про відмову від нацвалюти та введення в обіг євро.

Коли Болгарія перейде на євро

Президент Болгарії Румен Радев запропонував провести референдум про введення в обіг євро. З його слів, це потрібно, оскільки в суспільстві відсутній консенсус щодо переходу на євро, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ініціативу Радева відхилили у парламенті Болгарії. Спікерка парламенту Наталія Киселова заявила, що пропозиція президента порушує конституцію країни та низку договорів Європейського Союзу.

Що таке референдум Це публічне голосування, в межах якого виборці висловлюють думку щодо певного питання або кола питань. Референдум є однією із прямих форм демократії.

Чому Болгарія обговорює перехід на євро

Болгарія вступила в Європейський Союз у 2007 році. Країни, які приєднуються до ЄС, мають з часом перейти на євро. Винятком є лише Данія, яка має право зберегти свою національну валюту. Болгарія мала офіційно перейти на євро на початку 2025 року, але на заваді цього стала політична нестабільність.

Важливо! Євро запровадили у 1999 році. Ця валюта замінила екю. В обіг єдину валюту країн Єврозони ввели у 2002 році. Країни, де євро є національною валютою та єдиним законним платіжним засобом, формують Єврозону.

У 2024 році Національні збори Болгарії підтримали відповідний законопроєкт. Проте тоді не вказували жодних чітких термінів. Крім того, країна уже роками прагне вступити до Єврозони. Позитивна оцінка доповіді про зближення з Єврозоною, яку Європейський центральний банк і Європейська комісія мають оприлюднити у червні, може відкрити Болгарії шлях до введення євро вже в січні.

Проте це питання спровокувало розкол в Болгарії. Річ у тому, що чимало жителів країни бояться, що відмова від національної валюти – болгарського лева – та перехід на євро може спровокувати зростання інфляції в країні.

Крім того, проти зміни валюти виступають ще й антисистемні та націоналістичні сили. Для прикладу, можна проти переходу на євро виступає проросійська партія країни "Відродження".