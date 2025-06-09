Золото відреагувало на важливі переговори між США та Китаєм
- Ціна золота зросла на 0,3% до 3318,76 долара за унцію через знецінення долара США та очікування торгових переговорів між США та Китаєм.
- Ключові фактори, які впливають на зростання цін на золото: торгова війна, геополітична напруга, боргові проблеми, слабке економічне зростання.
Ціна золота відреагувала на новий раунд переговорів між США та Китаєм. Водночас на ринок впливає відразу декілька факторів.
Ціни на золото
Золото зросло в ціні напередодні торгових переговорів між двома найбільшими економіками світу – США та Китаєм. Дорогоцінний метал дорожчав завдяки знеціненню долара США, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ціна золота на спотовому ринку зросла на 0,3% до 3318,76 долара за унцію. На початку сесії дорогоцінний метал зафіксував спад до найнижчого рівня з 2 червня – 3 293,29 долара за унцію. Додамо, що долар США завершив минулий тиждень зі спадом.
До теми! Водночас платина зростає в ціні 6 торгову сесію поспіль. Ба більше, ціна платини досягла пікового рівня за 4 роки.
Інвестори визначали ключові фактори впливу, які сприяють зростанню цін на золото:
- Торгова війна;
- Геополітична напруга у світі;
- Боргові проблеми;
- Слабке економічне зростання.
Крім того, інвестори вважають, що ці чинники будуть впливати на ринок й в найближчі місяці, а також – підтримуватимуть зростання цін на золото. Наразі увага ринку прикута до торгових переговорів між США та Китаєм. До того ж фінансові ринки чекають на новий звіт по інфляції, що може пояснити можливу траєкторію наступних рішень Федеральної резервної системи США.