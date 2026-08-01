До 3 серпня залишилося зовсім мало часу: чому не варто відкладати одну важливу дію

Щоб рахунки за електроенергію були сформовані коректно, споживачам важливо щомісяця вчасно передавати показники лічильника. Пояснюємо, коли це потрібно зробити та чому не варто пропускати встановлені строки.

Чому важливо передати показники до 3 серпня

Щоб платіжка за електроенергію відображала фактичне споживання, показники лічильника необхідно передавати з 30 липня до 3 серпня включно. Саме в цей період оператори системи розподілу фіксують обсяг використаної електроенергії за попередній місяць, нагадує ДТЕК.

Якщо пропустити встановлений термін, рахунок можуть сформувати не за фактичними показниками, а на підставі середньодобового споживання. У результаті сума в платіжці може виявитися більшою або меншою за реальні витрати, а передані із запізненням дані врахують уже під час наступного розрахункового періоду.

На що звернути увагу власникам двозонних лічильників

Особливо уважними варто бути споживачам, які користуються двозонними лічильниками та оплачують електроенергію за тарифом "день-ніч". Під час передачі показників потрібно окремо вказувати дані для кожної часової зони, а не загальне значення.

Для цього слід записати цифри до коми для денного тарифу (з 07:00 до 23:00) і нічного (з 23:00 до 07:00).

Залежно від моделі лічильника ці показники можуть позначатися по-різному:

Т1 або Е1 – денний тариф;

Т2 або Е2 – нічний тариф;

1.8.1 – день;

1.8.2 – ніч.

Під час внесення даних важливо не переплутати показники, інакше система може некоректно розрахувати вартість спожитої електроенергії.

Чи потрібно передавати показники, якщо нікого немає вдома

Навіть якщо квартира або будинок тимчасово порожні, передавати показники все одно потрібно. Якщо електроенергія фактично не споживалася, достатньо щомісяця повідомляти ті самі значення лічильника.

Якщо цього не зробити, постачальник може провести нарахування за середнім обсягом споживання попередніх періодів. Через це у платіжці можуть з'явитися суми, які не відповідають реальному використанню електроенергії.

Як можна передати показники

Споживачі можуть передати показники електролічильника дистанційно, скориставшись одним із доступних онлайн-сервісів або звернувшись до контакт-центру свого оператора. Така процедура займає лише кілька хвилин, однак саме вона допомагає забезпечити коректні нарахування та уникнути зайвих витрат на електроенергію.