Що робити, якщо припинили виплати по інвалідності?
Зокрема це стосується людей на ТОТ, про що це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 390.
Але соціальні виплати все одно можуть призупиняти. Причина – непроходження фізичної або відеоідентифікації.
Що ж робити, якщо не вдалося пройти відеоідентифікацію? Про це розповідає видання "На пенсії".
За таких обставин слід подати скаргу через вебпортал Пенсійного фонду (розділ "Мої звернення") результат ідентифікації. Потрібно також додати скан-копії паспорта, ідентифікаційного коду та довідки МСЕК (за наявності).
У зверненні варто попросити роз’яснення, яким чином можна повторно пройти ідентифікацію з урахуванням стану здоров’я,
– додали у матеріалі.
Зверніть увагу! Також можна зателефонувати на урядову "гарячу лінію" 15-45.
Якщо потрібна письмова відповідь, то слід відправити направити запит до Міністерства соціальної політики на отримання публічної інформації. Це робиться через електронну пошту info@mlsp.gov.ua.
У зверненні необхідно попросити пояснити порядок застосування постанов під час воєнного стану щодо осіб з інвалідністю, які перебувають в окупації. Також автори тексту радять вимагати офіційного роз’яснення від ПФУ.
Постанова Кабміну "Про особливості виплати і доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" (пункт 2) і постанова правління ПФУ №14-1 передбачають можливість дистанційної перевірки одержувачів пенсій за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку,
– наголосили у виданні.
Зауважте! Саме Пенсійний фонд України приймає рішення щодо поновлення грошових виплат після проходження ідентифікації.
Що ще слід знати про ідентифікацію?
- В Україні пропонують продовжити термін проходження фізичної ідентифікації – до 1 липня 2026 року. Продовжити "дедлайн" хочуть для всіх категорій, на яких поширюється Постанова №299.
- Також уряд хоче автоматично поновити виплати з 1 січня поточного року усім особам, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.