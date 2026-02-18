Що робити, якщо припинили виплати по інвалідності?

Зокрема це стосується людей на ТОТ, про що це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 390.

Але соціальні виплати все одно можуть призупиняти. Причина – непроходження фізичної або відеоідентифікації.

Що ж робити, якщо не вдалося пройти відеоідентифікацію? Про це розповідає видання "На пенсії".

За таких обставин слід подати скаргу через вебпортал Пенсійного фонду (розділ "Мої звернення") результат ідентифікації. Потрібно також додати скан-копії паспорта, ідентифікаційного коду та довідки МСЕК (за наявності).

У зверненні варто попросити роз’яснення, яким чином можна повторно пройти ідентифікацію з урахуванням стану здоров’я,

– додали у матеріалі.

Зверніть увагу! Також можна зателефонувати на урядову "гарячу лінію" 15-45.

Якщо потрібна письмова відповідь, то слід відправити направити запит до Міністерства соціальної політики на отримання публічної інформації. Це робиться через електронну пошту info@mlsp.gov.ua.

У зверненні необхідно попросити пояснити порядок застосування постанов під час воєнного стану щодо осіб з інвалідністю, які перебувають в окупації. Також автори тексту радять вимагати офіційного роз’яснення від ПФУ.

Постанова Кабміну "Про особливості виплати і доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" (пункт 2) і постанова правління ПФУ №14-1 передбачають можливість дистанційної перевірки одержувачів пенсій за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку,

– наголосили у виданні.

Зауважте! Саме Пенсійний фонд України приймає рішення щодо поновлення грошових виплат після проходження ідентифікації.

Що ще слід знати про ідентифікацію?