Кому призначають військову пенсію

Після звільнення зі служби українські військові можуть оформити пенсію за вислугу років, по інвалідності або у разі втрати годувальника. Розмір цих виплат безпосередньо залежить від тривалості служби, страхового стажу та причини звільнення, про що пише Пенсійний фонд.

Головна умова для призначення пенсії за вислугу років для тих, хто звільняється з жовтня 2020 року – наявність щонайменше 25 календарних років вислуги.

Проте є й альтернативний варіант: вийти на пенсію можна у 45 років, якщо ви маєте 25 років загального страхового стажу, з яких мінімум 12,5 років припадає саме на військову службу.

Нині загальне правило розрахунку таке: за 20 років вислуги військовий отримує 50% від свого грошового забезпечення, а за кожен наступний рік ця сума зростає ще на 3%.

Як оформити пенсію по інвалідності та втраті годувальника

Якщо захисник отримав поранення, травму чи контузію під час захисту України, йому призначають пенсію по інвалідності. Вона оформлюється на весь період встановленої групи (I, II або III), а після досягнення пенсійного віку – стає довічною.

Для родин загиблих або зниклих безвісти військових передбачена пенсія у разі втрати годувальника.

Якщо трагедія сталася під час виконання бойових завдань, один непрацездатний член сім'ї отримуватиме 70% від грошового забезпечення загиблого.

Якщо ж таких родичів двоє і більше – кожному нарахують по 50%.

Чому важливо вчасно оновлювати дані в ПФУ

Нагадаємо, що пенсіонерам вкрай важливо стежити за актуальністю своїх документів. Якщо у вашому житті відбулися важливі зміни (наприклад, працевлаштування), про це необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.

Інакше може виникнути переплата пенсії, і держава змусить повернути зайві кошти назад до бюджету.