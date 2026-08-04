Цей банк припинить виплачувати пенсії: мають знати всі пенсіонери

АТ "Укрексімбанк" припиняє співпрацю з Пенсійним фондом. Ці зміни набирають чинності з 1 жовтня 2026 року. Кого саме торкнеться таке рішення, розповідаємо далі.

Кому з пенсіонерів треба змінити рахунок для отримання пенсії?

З 1 жовтня 2026 року через "Укрексімбанк" припинить надходити пенсія, повідомляє ПФУ. Також зміни торкнуться:

отримувачів житлових субсидій;

пільг;

та інших соціальних виплат.

Тим, хто отримує пенсію та вказані виплати через "Укрексімбанк", потрібно не пізніше 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк. До того ж необхідно сповістити про зміни ПФУ.

Для цього подається заява про зміну способу виплати пенсії (або іншої соціальної виплати), в якій зазначаються реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку,

– наголошує ПФУ.

Таку заяву можна подати:

через вебпортал ПФУ;

у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Громадяни мають обрати саме один з уповноважених банків. Повний перелік установ можна знайти тут.

Зауважимо, якщо одержувач не обере інший банк та не сповістить про це ПФУ, виплати автоматично почнуть надходити через "Укропошту".

До слова, наразі пенсіонери можуть отримувати пенсію двома способами. Швидше кошти надходять саме на банківські рахунки. А от довше доведеться зачекати на гроші, якщо вони йдуть через "Укрпошту".

Загалом українці отримують пенсії з 4 по 25 число щомісячно. Конкретна дата залежить не тільки від способу отримання, а й – індивідуального графіка пенсіонера