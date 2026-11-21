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Що сталося та які суми надійдуть на рахунки

У листопаді 2026 року українські пенсіонери отримають виплати у тих самих розмірах, що були зафіксовані після весняної індексації.

Точні суми безпосередньо залежать від віку та страхового стажу людини, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.

Держава чітко зафіксувала кілька рівнів фінансової підтримки.

Зокрема, 4 213 гривень виплачують особам від 65 років, які мають стаж 30 років для жінок та 35 для чоловіків, а також пенсіонерам старше 80 років зі стажем 20 та 25 років відповідно. Натомість 4 050 гривень отримують люди віком 70-80 років із повним стажем. Громадянам до 70 років із необхідним стажем та особам з інвалідністю I групи призначено 3 725 гривень.

При цьому, базова планка для інших непрацюючих пенсіонерів становить 3 406 гривень, хоча абсолютний мінімум за віком прив'язаний до прожиткового мінімуму і дорівнює 2 595 гривень.

Кому держава автоматично нарахує вікові надбавки

Окрім базових сум, частина літніх людей у листопаді гарантовано отримає додаткові гроші на свої картки. Йдеться про спеціальну вікову надбавку, яка становить від 300 до 570 гривень щомісяця.

Головна вимога для нарахування цього бонусу полягає в тому, що загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Що відомо про передісторію індексацій та виплат

Остання масштабна індексація виплат на 12,1% відбулася ще 1 березня 2026 року. Наступний такий масовий перерахунок заплановано лише на весну 2027 року, тому до кінця поточного року суттєвих стрибків доходів чекати не варто. Водночас середній розмір пенсії в Україні станом на жовтень сягнув 7 287 гривень.

Варто зазначити, що частка громадян, які виживають на мінімальні суми до 3 тисяч гривень, скоротилася до 3,4%. Як вже повідомлялося раніше, навіть гарантоване законодавством підвищення може пройти повз гаманець, якщо людина отримує доплату до мінімального гарантованого розміру, адже зростання бази просто зменшує розмір самої доплати.