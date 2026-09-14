Переваги переходу на банківське обслуговування

Головна вигода полягає у відсутності потреби чекати на листоношу чи відвідувати поштове відділення за розкладом. Гроші потрапляють на рахунок автоматично – не пізніше наступного банківського дня після того, як Пенсійний фонд здійснює фінансування. Окрім цього, розраховуватися карткою зручно в магазинах та на ринках.

Зауважимо, виплата пенсій відбувається з 4 по 25 число щомісячно. Точна дата залежить від індивідуального графіка.

Зверніть увагу! Якщо пенсію на пошті не забрати до 25 числа, її відправляють назад до фонду. Натомість на картці кошти зберігаються безстроково, їх можна знімати частинами або накопичувати.

Як перевести виплати на картку

Змінити спосіб отримання виплат дозволяється в будь-який момент. Для цього потрібно обрати уповноважений банк, наприклад, "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзенбанк", "Monobank" і так далі, повідомляє ПФУ.

Оформити переведення можна кількома шляхами:

Звернутися до відділення обраного банку з паспортом та ідентифікаційним кодом (ІПН). Більшість установ самостійно надсилають потрібну заяву до ПФУ, тому додатково йти до сервісного центру не доведеться.

Подати заяву самостійно в режимі онлайн через портал електронних послуг ПФУ, використавши електронний цифровий підпис.

До слова, з 1 жовтня 2026 року через "Укрексімбанк" припинять надходити пенсії. Також зупинять виплату:

субсидій;

пільг;

а також інших соцвиплат.

Обрати інший уповноважений банк пенсіонерам необхідно до 15 вересня 2026 року. Про зміни також необхідно сповістити ПФУ.