Цим пенсіонерам нададуть понад 500 гривень: хто отримає кошти

Влітку частина пенсіонерів отримає спеціальну вікову доплату. Її розмір залежить саме від віку пенсіонера. У кого з українців зростуть пенсії, розповідаємо далі.

Хто зможе отримати доплату за віком?

На доплату за віком мають право пенсіонери старше 70 років, повідомляє ПФУ. Але лише за умови, що такі особи:

отримують пенсію за віком;

мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Нараховується така доплата автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Зауважимо, у перший місяць ця доплата може бути надана не в повному розмірі.

Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку,

– вказує Пенсійний фонд.

Розмір цієї доплати визначається залежно від віку. Наразі вона така:

пенсіонери віком від 70 – 74 років, мають право на доплату – 300 гривень;

з 75 по 79 років можуть отримати – 456 гривень;

а тим, хто старше 80 років надається – 570 гривень.

Нагадаємо, українці можуть отримати різного роду доплати. Наприклад, за станом здоров'я. Така доплата надається одиноким пенсіонерам старше 80 років, що потребують догляду. Наразі ця допомога розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто, нині вона – 1 038 гривень.