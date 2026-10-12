Чому пенсіонери можуть втратити доступ до виплат

Українські пенсіонери ризикують залишитися без звичного зарахування коштів на банківські картки, якщо не користуються рахунком понад пів року або не проходять обов'язкову перевірку. Сама по собі відсутність операцій протягом шести місяців ще не означає автоматичного анулювання пенсії, проте, згідно з Порядком № 1596, фінустанови уважно стежать за строком дії карток та проходженням фізичної ідентифікації.

Важливо! Якщо ваша картка дійсна понад рік, але за нею протягом 6 місяців не зафіксовано жодної видаткової операції, а банк за цей час не проводив вашу ідентифікацію, установа зобов'язана повідомити Пенсійний фонд України.

Які правила діють для осіб на ТОТ та за кордоном

Найбільш суворі вимоги встановлено для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Відповідно до постанови Кабміну № 299 від 11 лютого 2025 року, якщо банк фіксує відсутність руху коштів протягом пів року, а людина за цей час не підтвердила особу, нарахування пенсії повністю припиняється – до з'ясування обставин.

Громадянам, які виїхали за кордон, також необхідно щороку проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Якщо Пенсійний фонд не отримає підтвердження до кінця року, виплату пенсії припинять вже з 1 січня.

Як швидко відновити нарахування пенсії

У разі припинення виплат насамперед слід звернутися до банку та Пенсійного фонду, щоб з'ясувати точну причину. Пройти ідентифікацію можна декількома зручними способами: особисто у сервісному центрі, через відеоконференцію з фахівцем ПФУ або онлайн за допомогою "Дія.Підпису" на вебпорталі електронних послуг. Українці за кордоном можуть отримати підтвердження у дипломатичній установі.

Після усунення причин та подання документів ПФУ ухвалює рішення про поновлення виплат протягом 10 днів, згідно зі статтею 49 Закону № 1058-IV. Якщо рішення фонду виявиться негативним, його можна оскаржити в адміністративному суді.

До слова, Укрексімбанк припинив виплату пенсій та грошової допомоги на карткові рахунки споживачів. Це сталось з 1 жовтня 2026 року. У зв'язку з цим Пенсійний фонд рекомендував клієнтам фінустанови оперативно обрати інший банк або оформити отримання коштів через поштові відділення.