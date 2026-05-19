Через це вам доведеться повернути частину пенсії: ПФУ попередив українців

Деяких пенсіонерів ПФУ може зобов'язати повернути частину пенсії. Йдеться про випадки, коли ці виплати були надмірні. Тобто, фактично, пенсіонер отримав "зайве".

Чому доведеться повернути частину пенсії?

Пенсіонер має сповіщати ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Коли вигідніше виходити на пенсію: у день народження чи пізніше

На це особа загалом має 10 днів. Інакше будуть вводитись "штрафні санкції".

Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов’язана з тим, що до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки непрацюючим пенсіонерам,

– повідомляє ПФУ.

Тобто, якщо особа не повідомляє про вказані зміни своєчасно, їй можуть нарахувати надмірні виплати. Відповідно, ці кошти потрібно буде повернути:

добровільно;

або ж примусово – на підставі рішення органів ПФУ чи в судовому порядку.

Зауважимо, навіть, якщо стягнення відбувається примусово, є певні обмеження. ПФУ не може забрати понад 20% від суми пенсійної виплати. Вирахування продовжаться, поки не компенсують всю суму, яка була надмірно виплачена.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що ПФУ необхідно сповіщати й про звільнення чи припинення підприємницької діяльності. Адже це допоможе збільшити пенсію.

Про які ще зміни обов'язково потрібно сповіщати ПФУ?

ПФУ потрібно повідомляти про зміну персональних даних, що впливають на нарахування пенсії. Також це правило поширюється на інші соціальні виплати, зазначає Пенсійний фонд.

Окрім статусу зайнятості, особу також потрібно повідомити про такі зміни, як:

зміна банківських реквізитів;

прізвища;

паспорту;

контактної інформації (наприклад, телефону чи електронної пошти).

Як можна сповістити ПФУ про зміни?