Чому зменшують пенсію

У разі неповідомлення про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності особі нараховується надмірна пенсія, яку надалі доведеться повернути. Уникнути компенсаційних стягнень реально. Для цього про зміни ПФУ необхідно сповістити протягом 10 днів.

Згідно зі статтею 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повернення надмірно виплачених коштів може здійснюватися пенсіонером добровільно. Якщо ж людина не компенсує витрати самостійно, Пенсійний фонд здійснює примусове вилучення:

воно може відбуватися у формі відрахувань із щомісячної пенсії;

або ж кошти стягуються в судовому порядку.

Зверніть увагу! Законодавством встановлено чітке обмеження: ПФУ не може забрати більш як 20% від суми пенсії. Вирахування здійснюються до того часу, поки не буде повністю компенсована сума переплати.

Зауважимо, повідомляти ПФУ потрібно і в разі звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності, оскільки це може привести до зростання виплати.

До слова, Пенсійний фонд необхідно повідомляти про інші зміни. Наприклад, реквізитів банківського рахунку. Також потрібно сповіщати ПФУ про зміну паспортних даних, прізвища та контактних даних.