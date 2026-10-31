Пенсія на 5 років раніше, доплати та донарахування: для кого діють спеціальні умови

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Хто з ветеранів має право на достроковий відпочинок

Учасники бойових дій можуть оформити пенсію за віком раніше загальних термінів: чоловіки у 55 років за наявності 25 років стажу, а жінки – у 50 років із 20 роками стажу. Базовий розмір виплати обчислюється індивідуально на основі офіційного заробітку та тривалості служби, про що пише Пенсійний фонд України.

Мінімальна пенсійна виплата для звичайного УБД після березневої індексації зафіксована на рівні 6197 гривень на місяць. Навіть якщо розрахункова сума менша, держава автоматично доплачує різницю, а також нараховує обов'язкові бонуси: 25% від прожиткового мінімуму (зараз це 648,75 гривні) та 40 гривень цільової допомоги.

Значно більші гарантії передбачені для захисників, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Для I групи мінімум становить 18 885 гривень.

Для II групи – 15 494 гривні.

Для III групи – 10 625 гривень.

При цьому максимальний розмір будь-якої пенсії в Україні наразі обмежений сумою у 25 950 гривень.

Які документи доведеться зібрати для ПФУ

Щоб гроші почали надходити без затримок, ветеранам варто заздалегідь підготувати пакет паперів і подати їх особисто в сервісному центрі або онлайн через вебпортал ПФУ. Окрім паспорта та ідентифікаційного коду, обов'язково знадобляться трудова книжка або військовий квиток для підтвердження стажу.

Також необхідно надати посвідчення УБД, довідку про безпосередню участь в обороні України та довідку про грошове забезпечення до грудня 2016 року, якщо цих даних немає в електронних реєстрах. Не забудьте додати фотокартку для виготовлення самого пенсійного посвідчення.

Що відомо про передісторію пільг та ризики їх втрати

Держава суворо контролює надання соціальної допомоги, тому статус УБД можуть анулювати через подачу недостовірних даних або вирок суду за тяжкий злочин. Як ми писали раніше, ветерани також ризикують втратити знижки на комуналку чи адресні доплати через звичайне зволікання.

Якщо у вас змінилося місце проживання чи склад сім'ї, ви зобов'язані письмово повідомити про це ПФУ протягом 30 днів.

Водночас військовий стаж надійно захищає майбутнє захисників. Час служби зараховується одночасно і до страхового стажу, і до вислуги років. Більше того, за період безпосередньої участі в бойових діях діє пільгове правило: один місяць служби рахується за три місяці стажу.