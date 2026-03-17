Чому при великій кількості стажу маленька пенсія

Розмір пенсії залежить не тільки від кількості стажу. Також вагому роль грають інші показники. Зокрема, заробітна плата, яку мала особа протягом життя.

Від чого залежить пенсія?

Чинна формула стажу наразі така: П = Зп × Кз × Кс, йдеться у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Розшифровується ця формула так:

П – розмір пенсійної виплати;

Зп – середня заробітна плата по Україні за 3 останні роки перед виходом особи на пенсію;

– середня заробітна плата по Україні за 3 останні роки перед виходом особи на пенсію; Кз – індивідуальний коефіцієнт зарплати;

Кс – коефіцієнт стажу.

Важливо знати! Індивідуальний коефіцієнт зарплати демонструє наскільки зарплата особи відрізняється від середньої заробітної плати по Україні за період роботи громадянина.

Відповідно, лише великої кількості стажу недостатньо, аби мати високу пенсію. Найкраще "підстрахує" значний офіційний дохід.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?

Аби вийти на пенсію, особа має набути мінімальну визначену кількість стажу. Мінімум залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі, ці норми такі:

при досягненні віку 60 років, особа має набути – не менш як 33 роки стажу;

63 роки – мінімум кількості стажу – 23 роки;

65 років – як мінімум – 15 років стажу.

Що ще важливо знати пенсіонерам про пенсійну виплату зараз?