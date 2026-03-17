Чому при великій кількості стажу маленька пенсія
- Розмір пенсії в Україні залежить від середньої зарплати, індивідуального коефіцієнта зарплати та коефіцієнта стажу.
- Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 33 років стажу, в 63 роки - 23 роки стажу, а в 65 років - 15 років стажу.
Розмір пенсії залежить не тільки від кількості стажу. Також вагому роль грають інші показники. Зокрема, заробітна плата, яку мала особа протягом життя.
Від чого залежить пенсія?
Чинна формула стажу наразі така: П = Зп × Кз × Кс, йдеться у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Розшифровується ця формула так:
- П – розмір пенсійної виплати;
- Зп – середня заробітна плата по Україні за 3 останні роки перед виходом особи на пенсію;
- Кз – індивідуальний коефіцієнт зарплати;
- Кс – коефіцієнт стажу.
Важливо знати! Індивідуальний коефіцієнт зарплати демонструє наскільки зарплата особи відрізняється від середньої заробітної плати по Україні за період роботи громадянина.
Відповідно, лише великої кількості стажу недостатньо, аби мати високу пенсію. Найкраще "підстрахує" значний офіційний дохід.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?
Аби вийти на пенсію, особа має набути мінімальну визначену кількість стажу. Мінімум залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі, ці норми такі:
- при досягненні віку 60 років, особа має набути – не менш як 33 роки стажу;
- 63 роки – мінімум кількості стажу – 23 роки;
- 65 років – як мінімум – 15 років стажу.
Що ще важливо знати пенсіонерам про пенсійну виплату зараз?
Якщо особа має сумніви, щодо розрахунку пенсії, вона може звернутися до Центру безоплатної правової допомоги за місцем проживання. Фахівці проаналізують ситуацію і допоможуть перевірити розрахунки.
Інколи при розрахунках пенсії "втрачається" певна кількість стажу. Так може відбуватися, наприклад, якщо в трудовій книжці відсутні певні записи, або ж інформації про роботу людини немає у реєстрі застрахованих осіб.
Важливо завчасно перевіряти чи нараховується вам стаж. Зокрема, наразі він зараховується, якщо роботодавець справно сплачує за вас ЄСВ.