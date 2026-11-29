Adv

Чи можна працювати на пенсії в Україні

Громадяни України мають законне право самостійно обирати: оформлювати виплати одразу після досягнення відповідного віку чи продовжувати заробляти гроші.

Якщо ви вирішуєте відкласти заслужений відпочинок, держава запускає систему вигідних коефіцієнтів, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Сам факт досягнення пенсійного віку не дає роботодавцю жодних підстав для вашого звільнення. Тому кожен додатковий місяць офіційної праці працює на збільшення вашого майбутнього пасивного доходу.

Скільки доплатять за відстрочку

Механізм нарахування бонусів працює максимально прозоро і залежить від часу, на який ви відкладаєте звернення за грошима. Якщо термін такої відстрочки становить до 60 місяців, ваш основний розмір пенсії зростатиме на 0,5% за кожен повний відпрацьований місяць.

Для тих, хто готовий працювати понад п'ять років (більше 60 місяців), ставка стає ще привабливішою. У такому разі надбавка злітає до 0,75% за кожен місяць додаткового страхового стажу.

Важлива деталь: за неповний місяць роботи підвищення не нараховується, тому варто уважно рахувати дні перед звільненням.

Як правильно оформити документи та не втратити гроші

Щоб система спрацювала на вашу користь, необхідно звернутися до Пенсійного фонду ще до досягнення пенсійного віку та повідомити про своє бажання відкласти виплати. Якщо ви подасте заяву не пізніше трьох місяців після набуття повного місяця стажу, пенсію з відстрочкою призначать з наступного дня.

Тим, хто запізниться і прийде пізніше тримісячного терміну, гроші почнуть нараховувати лише з дня фактичного звернення. Крім того, ці надбавки не світять українцям, які вже отримують пенсію іншого виду або яким виплати призначали в іншій країні.

Якщо ж вам просто не вистачає стажу для базової пенсії, держава дозволяє його офіційно докупити. У 2026 році мінімальний щомісячний платіж за єдиним соціальним внеском становить 1 902,34 гривні.

Що відомо про перерахунки та інші пільги для пенсіонерів

Українська соціальна система передбачає регулярний перегляд доходів для тих, хто продовжує працювати. Кожні два роки працюючі пенсіонери мають право на автоматичний або індивідуальний перерахунок виплат, який враховує новий набутий стаж та актуальний розмір офіційної зарплати.

Як ми повідомляли раніше, якщо ваш поточний заробіток високий, він позитивно вплине на загальну формулу розрахунку. Якщо ж нова зарплата виявиться нижчою, фахівці її просто проігнорують, а пенсія зросте виключно завдяки додаванню нових місяців стажу.