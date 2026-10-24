Українцям може не вистачити стажу для пенсії по інвалідності: що треба знати усім

Які вимоги до стажу висуває держава

Щоб отримувати пенсію по інвалідності, українцям необхідно накопичити від 1 до 14 років страхового стажу залежно від віку та групи. Для осіб з 1 групою цей показник становить від 1 до 10 років, а для 2 та 3 груп вимоги жорсткіші – до 14 років, про що пише ПФУ.

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З цього правила є важливі винятки, які захищають окремі категорії громадян. Держава призначить пенсію незалежно від наявного стажу тим, хто отримав інвалідність під час служби у Збройних силах України.

Також це стосується учасників Революції Гідності, які звернулися за медичною допомогою до 30 квітня 2014 року.

Які суми нарахують українцям наразі

Розмір щомісячної допомоги безпосередньо залежить від пенсії за віком.

Особи з 1 групою інвалідності отримують 100% від цієї суми;

з 2 групою – 90%;

а з 3 групою – 50%.

Після весняної індексації 2026 року гарантовані мінімуми зросли: для 1 групи це 6 726 гривень, для 2 групи – 6 053 гривні, а для 3 групи – 3 363 гривні. У будь-якому разі виплата не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який становить 2 595 гривень.

Які рішення щодо підвищення виплат ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що остання масштабна індексація пенсій відбулася у березні 2026 року, коли виплати зросли на 12,1%. Восени додаткового масового підвищення не передбачається, а наступний плановий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

Проте пенсіонери, які досягли 70-річного віку, можуть розраховувати на автоматичні вікові надбавки у розмірі від 300 до 570 гривень щомісяця.