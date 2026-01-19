Пенсія для осіб з III групою інвалідності у 2026 році: чи зміниться розмір виплат

Українці, які втратили працездатність, можуть отримувати пенсію за інвалідністю. Однак розмір виплати залежить зокрема від групи.

Які буде пенсія для осіб з III групою інвалідності у 2026 році?

Він визначається у відсотках розміру пенсії за віком, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Особам з інвалідністю III групи – це 50% пенсії за віком.

При цьому до страхового стажу (для обчислення розміру пенсії за віком) з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу, зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Слід додати: пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності. Але якщо заяву на її призначення подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею,

– зазначили у тексті.

Важливо! Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 60%, якщо йдеться про III групу. Іншим особам з інвалідністю III групи пенсія призначається у розмірі 40%.

Зокрема пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Крім того, розмір мінімальних виплат для людей з інвалідністю III групи залежить від того, чи продовжує людина працювати. Також на суму коштів впливає час настання інвалідності.

Зверніть увагу! Точна сума, яку отримуватиме особа, залежить від стажу та групи. Тобто сума виплат вираховується індивідуально.

Що ще відомо про пенсії особам з інвалідністю?