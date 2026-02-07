Мінімальна пенсія 6 тисяч гривень: не всі знають, хто її отримує

Окремі категорії українців мають право на підвищений гарантований рівень пенсійних виплат. Водночас така мінімальна сума встановлюється не для всіх і залежить від визначених законом підстав.

Хто може отримувати мінімальну пенсію в 6 тисяч гривень?

Тобто, держава визначає нижню межу таких пенсій, щоб забезпечити стабільну фінансову підтримку сімей полеглих захисників. Зокрема, закон встановлює, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається окремо кожному члену сім’ї, який має на неї право.

Якщо у загиблого військового залишилося кілька дітей, кожній з них гарантується власна частка виплати не нижче визначеного державою мінімуму.

Для дітей, які навчаються на денній формі, право на отримання пенсії зберігається довше.

Як розраховуються пенсія по втраті годувальника?

Розмір виплат розраховується як частка від грошового забезпечення військовослужбовця на момент його загибелі, розповіли у ПФУ. Зокрема, якщо пенсія призначається на одну дитину, то вона може становити близько 70% грошового забезпечення.

Зауважте! Якщо дітей двоє або більше, тоді це буде орієнтовно 50% на кожну дитину. Якщо розрахована сума є меншою за встановлений мінімум, держава доплачує різницю.

Виплати дітям здійснюються до досягнення 18 років, а у разі навчання на денній формі – до 23 років. Право на такі виплати також можуть мати інші члени сім’ї загиблого військового, я як от батьки або один із подружжя, якщо вони відповідають вимогам законодавства.

Як оформити пенсію по втраті годувальника?