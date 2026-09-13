Що буде із пенсіонерами без стажу?

У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років українцям потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо ж необхідного стажу недостатньо, пенсію у цьому віці не призначать, нагадує Пенсійний фонд.

Однак відсутність необхідного стажу не означає, що людина залишиться без державної підтримки. У такому випадку замість пенсії можна оформити державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію.

Зверніть увагу! Водночас для самого права на пенсію за віком потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Як отримати гроші на пенсію?

Цю виплату можна оформити лише після досягнення 65-річного віку. Призначають її не автоматично, а тільки після ретельної перевірки доходів та майнового стану заявника.

Розмір такої соціальної допомоги визначається індивідуально для кожної людини. Водночас сума обмежена і не може перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що зараз дорівнює 2595 гривень на місяць.

Чи можна виправити ситуацію зі стажем?

Якщо до досягнення пенсійного віку ще залишається час, українці мають законну можливість самостійно збільшити свій страховий стаж. Механізм добровільної участі в системі пенсійного страхування дозволяє буквально докупити необхідні роки.

Регулярно сплачуючи добровільні внески, людина поступово накопичує стаж. Це дасть змогу в майбутньому претендувати на повноцінну пенсію, а не на мінімальну соціальну виплату.

Нагадаємо, раніше 24 Канал писав, що вимоги до майбутніх пенсіонерів продовжують зростати. Вже у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться щонайменше 34 роки страхового стажу.