Працювали неофіційно все життя: чи буде пенсія

Відсутність офіційного стажу не завжди означає повну відсутність державної підтримки. З'ясовуємо, чи можуть українці без необхідної кількості страхового стажу отримувати виплати та від чого залежить їхній розмір.

Чи можна отримати пенсію, якщо працювали неофіційно?

Робота без офіційного оформлення не дає змоги накопичувати страховий стаж, який є обов'язковою умовою для призначення пенсії за віком. Саме тому українці, які все життя працювали неофіційно, можуть зіткнутися з тим, що після досягнення пенсійного віку не матимуть права на звичайну пенсію.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, нагадує Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! Якщо людина не накопичила необхідної кількості років, пенсію можна оформити пізніше: у 63 або 65 років – залежно від тривалості страхового стажу.

Що робити, якщо страхового стажу не вистачає?

Якщо людина не має навіть мінімально необхідних 15 років страхового стажу, пенсія за віком їй не призначається. Водночас це не означає, що вона залишиться без будь-якої державної підтримки.

Після досягнення 65 років за певних умов можна оформити державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. Вона призначається після перевірки доходів і майнового стану заявника.

Чи можна "докупити" страховий стаж?

Якщо до пенсії ще є час, українці можуть збільшити свій страховий стаж. Для цього законодавство передбачає можливість добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Сплачуючи добровільні внески, людина може накопичити необхідний страховий стаж для призначення пенсії у майбутньому.

Який розмір виплати у 2026 році?

Розмір державної соціальної допомоги визначають індивідуально. Водночас він не може перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Раніше ми розповідали, від чого залежить мінімальна пенсія у 2026 році. На її розмір впливають вік людини, страховий стаж, факт працевлаштування та інші законодавчо визначені умови. Для окремих категорій пенсіонерів держава гарантує підвищений мінімальний розмір виплати.