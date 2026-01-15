Можна втратити пенсію: українці мають терміново повідомити ПФУ деяку інформацію

Окремі категорії українців мають актуалізувати інформацію в ПФУ, щоб отримувати пенсію чи страхові виплати. Це можна зробити особисто в Пенсійному фонді або онлайн.

Як повідомити про неотримання пенсії в Росії?

Ця процедура обов’язкова для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або які виїхали на підконтрольну Україні територію, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Скоріше подачка, – Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії

Щоб отримувати й надалі пенсію чи страхові виплати, їм потрібно подати до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання пенсії та страхових виплат від Росії.

Як це зробити?

Онлайн

Через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. У розділі "Дистанційне інформування" потрібно поставити позначку біля відповідного рядка "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської федерації".

Під час відеоконференцзвʼязку з працівником ПФУ

Відповідь на питання про отримання чи неотримання виплат в Росії зафіксується в рішенні про встановлення чи невстановлення особи за результатом відеоідентифікації.

Особисто

До сервісного центру Пенсійного фонду потрібно подати заяви про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат або відповідного повідомлення, написаного в довільній формі.

Поштою

Особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, на адресу ПФУ, де вона перебуває на обліку, може надіслати повідомлення про отримання чи неотримання виплат від Росії та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

Що відомо про пенсії в Україні?