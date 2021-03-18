Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори

Джерело:CNBC
Пандемія коронавірусу була загрозою номер один для інвесторів протягом останнього року. Проте економічні проблеми, спричинені нею, виявилися ще гіршими.
Інвестори в опитуванні Bank of America назвали інфляцію найбільшою загрозою. Вона непередбачувана та може завдати найбільшої шкоди.
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Рівно рік пандемія була головною загрозою для інвесторів. Проте кампанія із щеплення змінила це. Щодня у США щеплять понад 2 мільйони осіб. Кількість смертей та госпіталізацій падає, а медики повертаються до нормального темпу життя.
Інвестори почали боятися інфляції після того, як дохідність державних облігацій підскочила до докоронавірусного рівня. Респонденти опитування заявили: якщо дохідність 10-річної казначейської облігації зросте до 2% – то фондовий ринок обвалиться на 10%.Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.