Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори

Пандемія коронавірусу була загрозою номер один для інвесторів протягом останнього року. Проте економічні проблеми, спричинені нею, виявилися ще гіршими.

Інвестори в опитуванні Bank of America назвали інфляцію найбільшою загрозою. Вона непередбачувана та може завдати найбільшої шкоди.

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Результати опитування

Загалом 37% респондентів вважають інфляцію найбільшим викликом;

найбільшим викликом; Ще 35% побоюються реакції на фондових ринках , якщо Федеральний резерв несподівано не проведе свої щомісячні купівлі активів.

, якщо Федеральний резерв несподівано не проведе свої щомісячні купівлі активів. Коронавірус – зокрема проблеми з розповсюдженням вакцини – залишається вагомою загрозою, посівши третє місце. Його бояться 15% інвесторів.

Чому страхи інвесторів змінилися

Bank of America опитав 220 інвесторів з капіталом 630 мільярдів доларів протягом 5 – 11 березня 2021 року.

Рівно рік пандемія була головною загрозою для інвесторів. Проте кампанія із щеплення змінила це. Щодня у США щеплять понад 2 мільйони осіб. Кількість смертей та госпіталізацій падає, а медики повертаються до нормального темпу життя.

Інвестори почали боятися інфляції після того, як дохідність державних облігацій підскочила до докоронавірусного рівня. Респонденти опитування заявили: якщо дохідність 10-річної казначейської облігації зросте до 2% – то фондовий ринок обвалиться на 10%.