НБУ присвятив дві пам'ятні монети українському художнику з рейтингу "Сто геніїв сучасності"

Нацбанк присвятив пам'ятні монети іменитому українському художнику, якого знають в усьому світі. На презентації був присутній видатний митець.

Пам'ятні монети НБУ

Національний банк України наприкінці серпня представив пам'ятні монети "Пльонтанізм". Їх присвятили техніці живопису українського художника Івана Марчука. Презентацію провели у Музеї історії міста Києва.

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На заході були присутні очільник НБУ Андрій Пишний, генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова, художник Іван Марчук та його донька Богдана Півненко. Дизайн нових пам'ятних монет включає фрагмент картини “Пробудження”. Художник написав вище згадану картину у 1992 році.

Що відомо про Івана Марчука Чоловік народився у 1936 році на Тернопільщині. Марчук має звання Народного художника України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена Свободи, володар відзнаки Президента України "Національна легенда України" У 2007 Івана Марчука включили до британського рейтингу газети The Daily Telegraph "Сто геніїв сучасності".

Одну пам'ятну монету виготовили зі срібла, а другу – з нейзильберу. Головним мотивом дизайну на аверсі срібної монети стало коло, що нагадує сонце як символ джерела життя, енергії та розвитку. Аверс монети з нейзильберу повторює загальну стилізовану композицію аверсу срібної монети.

Цікаво! НБУ також присвятив пам'ятну монету режисеру Сергію Параджанову, який зняв культовий фільм "Тіні забутих предків". У 2024 році виповнилося 100 років від дня його народження.

На реверсі обох пам'ятних монет зображений образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Тлом для дівчини є безмежжя просторів, які є символом пробудження України. Крім того, обидві монети оздоблені кольоровим друком та патинуванням.

Пам'ятна монета зі срібла має тираж до 7500 штук. Її номінал – 10 гривень. Натомість з нейзильберу випустили тиражем до 75 тисяч штук. Номінал монети – 5 гривень.