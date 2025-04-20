НБУ ввів в обіг унікальну монету в честь Великодня: перші фото

Український Нацбанк створив та ввів в обіг нову пам'ятну монету. Монету присвятили одному з найбільших і найважливіших свят усіх християн.

НБУ ввів в обіг монету до Великодня

Національний банк України створив нову пам'ятну монету, яка отримала назву "Великодня радість. Писанка". Її ввели в обіг 17 квітня, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Монету викарбували з срібла 999 проби. Згідно з даними НБУ, нова пам'ятна монета також оздоблена емаллю та локальною позолотою. Номінал монети "Великодня радість. Писанка" – 10 гривень, а тираж – до 15 тисяч штук.

Дизайн пам'ятної монети створила дизайнерка Олександра Кучинська. Ключові елементи монети:

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як "Сорокопуть", або "Козачі левади".

На аверсі монети викарбуване стилізоване дерево життя у формі дуба, на якому є 12 писанок з символами пращурів.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року НБУ випустив пам'ятну монету "Цифрова держава" квадратної форми з тиражем 7500 штук. Монету присвятили досягненням України в сфері цифровізації та інновацій.