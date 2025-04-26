НБУ випустить пам'яті монети з митцями Розстріляного відродження
- НБУ планує випустити дві пам'ятні монети у травні 2025 року, присвячені митцям Розстріляного відродження, зокрема Миколі Хвильовому та Юліану Шполу.
- Монети номіналом 5 гривень будуть викарбувані з нейзильберу, тираж складе до 75 тисяч штук, деталі проєкту не розкриваються.
НБУ анонсував випуск двох нових пам'ятних монет у травні 2025 року. Монети присвятять видатним українцям, які жили та праюцвали у XX століті.
Нові пам'ятні монети НБУ
Національний банк України планує випустити дві пам'ятні монети у травні. Обидві монети будуть мати номінал 5 гривень та унікальний дизайн, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
Цікаво Що відбувається з цінами на нафту після різкого обвалу
Монети присвятять представникам Розстріляного відродження Миколі Хвильовому та Юліану Шполу. Вони є представниками духовно-культурного та літературно-мистецького покоління 20-х та 30-х років минулого століття в Україні.
НБУ повідомив, що тираж обох монет складе до 75 тисяч штук. Також відомо, що пам'ятні монети викарбують з нейзильберу (спеціальний сплав міді, нікелю та цинку). Інші деталі проєкту не розкривають.
Що відомо про Розстріляне відродженняЦе літературно-мистецьке покоління 20-х – початку 30-х років в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом.
Нагадаємо, що напередодні Великодня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, яка має унікальну форму. Монету "Великодня радість. Писанка" присвятили одному з найбільших і найважливіших свят усіх християн. Номінал монети – 10 гривень, а тираж – до 15 тисяч гривень.