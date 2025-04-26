НБУ випустить пам'яті монети з митцями Розстріляного відродження

НБУ анонсував випуск двох нових пам'ятних монет у травні 2025 року. Монети присвятять видатним українцям, які жили та праюцвали у XX століті.

Нові пам'ятні монети НБУ

Національний банк України планує випустити дві пам'ятні монети у травні. Обидві монети будуть мати номінал 5 гривень та унікальний дизайн, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Монети присвятять представникам Розстріляного відродження Миколі Хвильовому та Юліану Шполу. Вони є представниками духовно-культурного та літературно-мистецького покоління 20-х та 30-х років минулого століття в Україні.

НБУ повідомив, що тираж обох монет складе до 75 тисяч штук. Також відомо, що пам'ятні монети викарбують з нейзильберу (спеціальний сплав міді, нікелю та цинку). Інші деталі проєкту не розкривають.

Що відомо про Розстріляне відродження Це літературно-мистецьке покоління 20-х – початку 30-х років в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом.

Нагадаємо, що напередодні Великодня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, яка має унікальну форму. Монету "Великодня радість. Писанка" присвятили одному з найбільших і найважливіших свят усіх християн. Номінал монети – 10 гривень, а тираж – до 15 тисяч гривень.