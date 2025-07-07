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7 липня, 18:30
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Де купити: НБУ випустив нову монету з відомим БПЛА

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Національний банк України випустив пам'ятну монету "Українська бавовна. БПЛА Vampire" номіналом 5 гривень, яка входить до колекції "Збройні Сили України".
  • Монету можна буде замовити в інтернет-магазині НБУ з 8 липня 2025 року.

Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень під назвою "Українська бавовна. БПЛА Vampire'". Ця монета – частина колекції "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та тих, хто її створює.

Як виглядає монета, присвячена БПЛА Vampire

На аверсі монети зображено поле бою зі слідами руйнувань. В лівій частині – окопи, а в правій – підбитий танк ворога, що палає, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу НБУ.

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За цією динамічною картиною поля бою спостерігає силует дрона Vampire.

Монета "Українська бавовна. БПЛА Vampire" / Фото НБУ

Реверс монети демонструє гексакоптер Vampire у момент атаки – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована злива з блискавками, що передає потужність, швидкість та невідворотність ударів дрона.

Цікаво! Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Номінал – 5 гривень, тираж – до 75 тисяч штук.

Як купити монету

З 8 липня 2025 року пам’ятну монету "Українська бавовна. БПЛА Vampire" можна буде замовити в інтернет-магазині Національного банку України. Також її поступово почнуть розповсюджувати банки-дистриб’ютори.