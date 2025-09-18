Оптові продажі бензину в Росії знизилися до рекордного мінімуму. Це сталося вперше за 2 роки. Разом з цим, у деяких російських регіонах відчувається значний дефіцит пального.

Яка ситуація з бензином в Росії зараз?

Як повідомляють російські ЗМІ, скорочення біржових продажів бензину пов'язане з позаплановою зупинкою НПЗ, передає 24 Канал.

Статистика показує, що продажі бензину, станом на 16 вересня, знизились так:

на Петербурзькій біржі продажі А-92 знизились на 21,7%, сягнувши 15,6 тисячі тонн (це мінімальний показник з 2023 року);

а от А-95 продажі зменшились на 15,5% (до попереднього дня) і склали – 12,06 тисяч тонн.

Зверніть увагу! Загальна реалізація бензину на біржі скоротилась на 19,1%. Вона сягнула 27,7 тисячі тонн.

Імовірно, це скорочення пов'язане саме з українськими атаками на НПЗ Росії. Адже внаслідок цього, підприємства оголошують "форс-мажор" і припиняють відвантаження бензину.

Як відчувається дефіцит пального в Росії:

внаслідок виникнення дефіциту на біржі, незалежні мережі АЗС не витримують конкуренції з мастодонтами ринку (великі мережі в пріоритеті у постачальників);

2 незалежні російські мережі оголосили про призупинення роздрібних продажів 16 вересня, зараз там випускається бензин лише за довгостроковими контрактами.

Важливо! Варто зазначити, що зниження обсягів продажів пов'язане із високим попитом, створеним російськими аграріями в період активної збиральної кампанії, яка триває у вересні та жовтні.

Що відбувається зараз у російській економіці?