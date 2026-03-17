Особливі умови для іноземців в Словаччині: Фіцо готується ухвалити нове рішення

Словацький уряд прагне боротися з паливним туризмом, що виник зараз. Зокрема, розглядається можливість встановлення вищих цін на дизельне паливо саме для іноземних водіїв.

Що відомо про паливний туризм в Словаччині?

Також розглядається варіант, коли іноземні водії будуть мати можливість отримати лише обмежену заправку, повідомляє Reuters.

Наразі відомо, що у північних районах Словаччини, які знаходяться недалеко від Польщі, на деяких станціях, спостерігаються нижчі ціни на дизель, ніж на польських заправках. Імовірно, це і призвело до зростання кількості закупівель, у тому числі й від іноземців.

Як каже прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, деякі "заправні станції буквально пересохли". Окрім цього, словацький урядовець прокоментував зростання цін на паливо.

Угорщина обмежила ціни на пальне, тоді як головний польський НПЗ Orlen скоротив свою маржу, щоб пом'якшити вплив на споживачів. Словаччина поки що уникала будь-яких заходів, покладаючись на саморегулювання продавців, яке також може обмежувати обсяги,

– вказує видання.

Зауважимо, що Угорщина не просто обмежила зростання цін на пальне. Угорський прем'єр також звернувся до ЄС із закликом призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, повідомляє Reuters.

Чому росте ціна на пальне?