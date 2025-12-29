Що відбувається на ринку палива в Росії?

Дизель у 2025 році також подорожчав. Він зріс в ціні на 8%, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Коммерсант".

Зауважте! При цьому, офіційно інфляцію фіксували на рівні 5,6%.

Потрібно розуміти, що така ситуація першочергово виникла на фоні позапланових ремонтів на НПЗ. Адже через це, там скорочується виробництво, повідомляє СЗРУ.

Додатковим ударом по економіці нафтопереробки стало скорочення державної підтримки – виплати за демпферним механізмом за перші 11 місяців 2025 року скоротилися удвічі. У відповідь вертикально інтегровані компанії компенсували втрати за рахунок внутрішнього ринку,

– наголошує розвідка.

Для розуміння, в результаті, ціни змінились так:

станом на листопад 2025 року ціни виробників бензину збільшились на 14,5%, якщо порівнювати з минулим роком;

а роздрібні – на 12,8%.

Як впливають ціни на нафту на російський паливний ринок?

Падіння світових цін на нафту також вплинуло на ситуацію. Росія намагається компенсувати втрати від експорту через внутрішній ринок.

Навіть попри часткове відновлення виробництва, паливна галузь Росії залишається нестійкою. У 2026 році ринок знову зіткнеться зі стрибками цін незалежно від динаміки випуску нафтопродуктів. Вразливість системи лише посилюватиметься через поєднання адміністративних обмежень, фінансового тиску та зовнішньої кон'юнктури,

– вказує розвідка.

Що ще важливо знати про ринок палива в Росії зараз?