Індійська рупія впала до історичного мінімуму. Зокрема, це сталося після того, як США підвищили візові збори.

Що відбувається з рупією?

Рупія впала до 88,62 за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Попередній рекорд було встановлено ще орієнтовно 2 тижні тому – 88,46 за долар, повідомляє India Today.

Чому впала рупія:

США значно підвищили збори за візу H-1B, це з великою імовірністю може уповільнити підготовку індійських працівників до співпраці з американськими клієнтами.

Ситуація з візами створює загрозу для ІТ-сектору Індії. А це, своєю чергою, вплине на акції та можливість залучати іноземні інвестиції.

Щодо рупії, тиск на неї посилився через запровадження тарифів на рівні 50%, а нещодавні новини щодо віз поступово негативно впливають на потоки акцій, особливо в ІТ-сектор,

– наголосив валютний стратег ANZ Bank Дірадж Нім.

Зараз Резервний банк Індії може дозволити рупії послаблюватися поступово. Інтервенції відбуваються таким чином, аби забезпечувалось впорядковане знецінення валюти, без значних змін на ринку.

Цікаво! Іноземні інвестори загалом "вивели" з індійських акцій більш як 15 мільярдів доларів у 2025.

Що відбувається зараз в індійській економіці?