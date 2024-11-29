2 структури в Росії зацікавлені у стрімкому падінні рубля
У Росії курс долара перевищив 111 рублів. Востаннє валюта досягала такого рівня в середині березня 2022 року. Проте ситуація не настільки критична, як багато хто вважає.
У девальвації рубля зацікавлені 2 великі структури: Мінфін та експортери. Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов пояснив 24 Каналу, що їм це вигідно з деяких причин.
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Кому вигідне знецінення рубля та хто від цього постраждає
За словами Жирнова, падіння рубля вигідне 2 структурам:
- міністерству фінансів. Йому необхідно наповнювати податками держбюджет, у якому дуже великий дефіцит. Знецінення російської валюти допоможе швидше це зробити;
- експортери. Вони продають свої товари за кордон і отриману валюту конвертують в рублі. У такий спосіб більше їх отримують.
Так і наповнюється російський бюджет. Чим більше рублів, тим більше податків. Відповідно Мінфін отримує з цієї справи більше доходів у казну.
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Девальвація рубля невигідна лише тим, хто купує іноземні товари. Імпортери вимушені на 10% платити більше.
З огляду на це, постраждає російське населення. Імпортні товари коштуватимуть набагато дорожче, ніж раніше.
Також здорожчання відчує військово-промисловий комплекс. Оскільки закуповує компоненти за кордоном. Російської електроніки немає. Вона купується обхідними шляхами, у найкращому випадку в Китаю,
– наголосив Сергій Жирнов.
Але навіть такий розвиток подій не є катастрофічним. Не потрібно вважати, що російська економіка впаде через місяць і через це росіяни вийдуть на протест. Таке навряд станеться.