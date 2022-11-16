Індекси на азійських ринках впали на тлі падіння ракети в Польщі
Джерело:Reuters
Акції на азійських ринках впали на тлі падіння двох російських ракет на території Польщі під час масової ракетної атаки України. Що стосується долара то він внаслідок цього зріс.
Ситуація на азійських ринках
- Індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI знизився на 1%.
- Австралійські акції – на 0,4%.
- Японський фондовий індекс Nikkei – на 0,1%.
- Гонконзький індекс Hang Seng – на 1,1%.
- Китайський CSI 300 – на 0,4%.
Читайте також Світ стоїть на порозі глобальної кризи: експерти назвали ключові фактори впливу
Аналітики Reuters зауважили, що проблеми в секторі нерухомості вплинули на ринки, оскільки в жовтні ціни на нове житло в Китаї падали найшвидшими темпами за останні сім років, що було викликано обмеженнями, пов'язаними з COVID 19, і загальногалузевими проблемами. Reuters.
Ситуація із загальноєвропейськими індексами
- На початку торгів ф'ючерси на загальноєвропейський фондовий індекс Euro Stoxx 50 втратили 0,9%,
- Ф'ючерси на німецький індекс DAX знизилися на 1%, а ф'ючерси на FTSE впали на 0,5%.
Це перервало набагато більш конструктивний тон на ринках за останні три – чотири дні,
– сказав глава макростратегії Азіатсько-Тихоокеанського регіону в State Street Global Markets.
Що з курсом валют
- Долар США зріс на 0,63% щодо єни.
- Стерлінг втратив 0,32%.
- Австралійський долар ослаб на 0,34%.
- Котируваня євро не змінились.
Падіння російської ракети на території Польщі: коротко
- 15 листопада росіяни запустили понад 90 ракет, 70 з яких було збито силами ППО. Дві ракети впали на фермерське господарство у польському селі поблизу кордону з Україною. В результаті чого загинуло двоє поляків.
- Президент Польщі Анджей Дуда екстрено скликав консультації із союзниками НАТО, де зокрема обговорили і 5 статтю статуту Альянсу. Разом з тим він зауважив, що поки не має доказів щодо того, хто саме запустив ракети, однак він припускає, що вони були російськими.
- Згодом стало відомо, що літак НАТО відстежив одну з ракет, яка впала у Польщі.
- Резонансну заяву щодо трагедії зробив і президент США Джо Байден. За його словами, ракети, які завдали руйнувань у польському селі, навряд були випущені з Росії. Однак розслідування і досі триває.