Індекси на азійських ринках впали на тлі падіння ракети в Польщі

Акції на азійських ринках впали на тлі падіння двох російських ракет на території Польщі під час масової ракетної атаки України. Що стосується долара то він внаслідок цього зріс.

Ситуація на азійських ринках

Індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI знизився на 1%.

знизився на 1%. Австралійські акції – на 0,4%.

– на 0,4%. Японський фондовий індекс Nikkei – на 0,1%.

– на 0,1%. Гонконзький індекс Hang Seng – на 1,1%.

– на 1,1%. Китайський CSI 300 – на 0,4%.

Читайте також Світ стоїть на порозі глобальної кризи: експерти назвали ключові фактори впливу

Аналітики Reuters зауважили, що проблеми в секторі нерухомості вплинули на ринки, оскільки в жовтні ціни на нове житло в Китаї падали найшвидшими темпами за останні сім років, що було викликано обмеженнями, пов'язаними з COVID 19, і загальногалузевими проблемами. Reuters.

Ситуація із загальноєвропейськими індексами

На початку торгів ф'ючерси на загальноєвропейський фондовий індекс Euro Stoxx 50 втратили 0,9%,

Ф'ючерси на німецький індекс DAX знизилися на 1%, а ф'ючерси на FTSE впали на 0,5%.

Це перервало набагато більш конструктивний тон на ринках за останні три – чотири дні,

– сказав глава макростратегії Азіатсько-Тихоокеанського регіону в State Street Global Markets.

Що з курсом валют

Долар США зріс на 0,63% щодо єни.

зріс на 0,63% щодо єни. Стерлінг втратив 0,32%.

втратив 0,32%. Австралійський долар ослаб на 0,34%.

ослаб на 0,34%. Котируваня євро не змінились.

Падіння російської ракети на території Польщі: коротко