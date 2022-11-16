Индексы на азиатских рынках упали на фоне падения ракеты в Польше

16 ноября 2022 , 12:22
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Источник:

Reuters

Акции на азиатских рынках упали на фоне падения двух российских ракет на территории Польши в ходе массовой ракетной атаки Украины. Что касается доллара, то он вследствие этого вырос.

Ситуация на азиатских рынках

  • Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 1%.
  • Австралийские акции – на 0,4%.
  • Японский фондовый индекс Nikkei – на 0,1%.
  • Гонконгский индекс Hang Seng – на 1,1%.
  • Китайский CSI 300 – на 0,4%.

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Аналитики Reuters отметили, что проблемы в секторе недвижимости повлияли на рынки, поскольку в октябре цены на новое жилье в Китае падали самыми быстрыми темпами за последние семь лет, что было вызвано ограничениями, связанными с COVID 19 и общеотраслевыми проблемами. Reuters.

Ситуация с общеевропейскими индексами

  • В начале торгов фьючерсы на общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 потеряли 0,9%,
  • Фьючерсы на германский индекс DAX снизились на 1%, а фьючерсы на FTSE упали на 0,5%.

Это прервало гораздо более конструктивный тон на рынках за последние три – четыре дня,
– сказал глава макростратегии Азиатско-Тихоокеанского региона в State Street Global Markets.

Что с курсом валют

  • Доллар США вырос на 0,63% по отношению к иене.
  • Стерлинг потерял 0,32%.
  • Австралийский доллар ослаб на 0,34%.
  • Котировки евро не изменились.

Падение российской ракеты на территории Польши: коротко

Автор: Дар'я Вереньова