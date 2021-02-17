Новий успіх Ілона Маска: оцінка SpaceX виросла до 74 мільярдів доларів

Американська приватна аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила 850 мільйонів доларів інвестицій. Завдяки цьому її оцінка виросла до 74 мільярдів доларів.

У серпні 2020 року SpaceX оцінювалась у 46 мільярдів доларів. Тоді компанія залучила 2 мільярди доларів.

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Ілону Маску вдалось продати акції за ціною 419,99 долара за одиницю. Це лише на цент нижче від ціни у 420 доларів, про яку писав власник компанії у 2018 році.

За інформацією джерел видання, лише за 3 дні компанія отримала "шалений попит" на суму близько 6 мільярдів доларів.

Куди підуть гроші

Приплив грошей пов'язаний насамперед з тим, що SpaceX одночасно розробляє 2 капіталомістких проєкти – Starlink і Starship.

Starlink – це новий проєкт, який має на меті створити всесвітню інтернет-мережу. Вона роздаватиметься з тисячі супутників, призначених для надання високошвидкісного інтернету споживачам в будь-якій точці земної кулі.

Starship – це система космічного запуску, яка призначена для багаторазового використання та належить до надважких ракет-носіїв. Її розробляють для транспортування людей на Марс і повернення їх на Землю.

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