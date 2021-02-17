Новий успіх Ілона Маска: оцінка SpaceX виросла до 74 мільярдів доларів

Джерело:CNBC
Американська приватна аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила 850 мільйонів доларів інвестицій. Завдяки цьому її оцінка виросла до 74 мільярдів доларів.
У серпні 2020 року SpaceX оцінювалась у 46 мільярдів доларів. Тоді компанія залучила 2 мільярди доларів.
До теми Знову найбагатший: Безос посунув Маска з першої позиції в рейтингу
Ілону Маску вдалось продати акції за ціною 419,99 долара за одиницю. Це лише на цент нижче від ціни у 420 доларів, про яку писав власник компанії у 2018 році.
За інформацією джерел видання, лише за 3 дні компанія отримала "шалений попит" на суму близько 6 мільярдів доларів.
Приплив грошей пов'язаний насамперед з тим, що SpaceX одночасно розробляє 2 капіталомістких проєкти – Starlink і Starship.
Цікаво Брат Ілона Маска продав акції Tesla майже на 26 мільйонів доларівЯк грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex Club.