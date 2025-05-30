Не лише долар і євро: які іноземні валюти купують українці

НБУ назвав іноземні валюти, які купують українці. Йдеться не лише про долар і євро, які дуже популярні в Україні.

Популярні іноземні валюти в Україні

Долар та євро залишаються найпопулярнішими іноземними валютами в Україні. Частка інших іноземних валют, які купували фізичні особи, становить трохи більше 2%, пише 24 Канал з посиланням на Liga.net. Це дані за 2024 рік.

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У 2024 році фізичні особи купили лише 2,43% валют інших країн. Серед лідерів польський злотий з 1,45% (377,4 мільйона доларів), британський фунт з 0,35% (90,86 мільйона доларів) та чеська крона з 0,31% (79,2 мільйона доларів).

До списку популярних іноземних валют в Україні також увійшли :

Форинт – 36,1 мільйона доларів;

Швейцарський франк – 24,9 мільйона доларів;

Канадський долар – 10 мільйонів доларів;

Румунський лей – 4 мільйони доларів;

Молдовський лей – 2,2 мільйона доларів;

Шведська крона – 1,7 мільйона доларів;

Норвезька крона – 1,3 мільйона доларів;

Новий ізраїльський шекель – 400 тисяч доларів.

У 2025 році ситуація на валютному ринку майже не змінилася. Найбільше в Україні купують долар США та євро. На ці валюти припадає 71,5% та 25,91% операцій на ринку відповідно. Тоді як частка інших іноземних валют в загальному обсязі купівлі становить лише 2,59%. У 2025 році до першої трійки лідерів серед іноземних валют, за винятком долара та євро, входять злотий, фунт і крона.