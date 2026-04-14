Підсанкційний танкер пройшов Ормузьку протоку, попри погрози США
- Китайський танкер Rich Starry, що перебуває під санкціями США, пройшов Ормузьку протоку, попри американську блокаду.
- Танкер належить Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd і перевозить 250 000 барелів метанолу.
Китайський танкер пройшов через Ормузьку протоку, попри блокаду, організовану американськими силами. Раніше це судно потрапило під санкції США.
Який танкер подолав Ормузьку протоку, попри санкції США?
Танкер Rich Starry є першим судном, що пройшло Ормуз під час блокади, повідомляє Reuters.
Важливо! Вказаний танкер належить китайській компанії Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd. Санкції проти цього судна застосували через співпрацю з Іраном. Обмеження ввели ще у 2023 році. Цікаво, що зараз танкер ходить під прапором Малаві.
Як відомо, Rich Starry це середній танкер. Він перевозить на борту приблизно 250 000 барелів метанолу. Завантаження цього судна відбулося в порті ОАЕ – Хамрія.
Ще один танкер Murlikishan, що перебуває під санкціями США, також у вівторок зайшов у протоку, свідчать дані LSEG. Очікується, що порожній танкер зручного розміру завантажиться мазутом в Іраку 16 квітня, свідчать дані Kpler,
– вказує видання.
Зауважимо, вихід Rich Starry це друга спроба китайського перевізника пройти Ормуз після введення блокади. Наразі трейдери активно спостерігають за ситуацією у протоці. Зокрема, тим, які дії американські сили застосовуватимуть проти порушників, повідомляє Bloomberg.
Цікавим є те, як саме танкер проходив Ормуз. Його місцеперебування було нестабільним. Імовірно, така ситуація є наслідком електронних перешкод.
Інший танкер Елпіс перебував у протоці та прямував до Оманської затоки якраз тоді, коли почалася блокада. Схоже, що він зупинився у вузькому водному шляху біля узбережжя Ірану. Елпіс пришвартувався в іранському порту в затоці, перш ніж спробувати пройти через Ормуз, а це означає, що він міг би стати потенційною ціллю для патрулюючого судна ВМС США,
– йдеться у повідомленні.
Яка наразі ситуація у Перській затоці?
Судновласники з Близького Сходу та Азії повідомляють, що наразі ситуація в регіоні ускладнена. Адже тепер потрібно отримати дозволи не тільки від Ірану, але й – США. До того ж залишається невідомим до кінця механізм теперішньої блокади.
Трамп раніше анонсував, що блокада торкнеться лише суден, що виходять чи заходять в іранські порти. Тегеран повідомив про силову відповідь, якщо це таки відбудеться.
Важливо! США обіцяли не обмежувати судна, що прямують не "з" та "до" іранських портів.