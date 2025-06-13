Ормузька протока залишається відкритою, попри загострення між Ізраїлем та Іраном, – Reuters

Ормузька протока є одним з основних морських шляхів експорту нафти. Наразі вона залишається відкритою.

Комерційний трафік продовжується без перешкод. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Міністр оборони Ізраїлю пригрозив Ірану, що Тегеран "згорить", якщо продовжить удари ракетами

Яка зараз ситуація в Ормузькій протоці

В агентстві зазначають, що Ормузька протока з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, з Іраном на півночі та Об'єднаними Арабськими Еміратами й Оманом на півдні. Раніше Іран неодноразово погрожував закрити її для судноплавства у відповідь на тиск Заходу.

Головний спеціаліст з безпеки та охорони судноплавної асоціації BIMCO Якоб Ларсен вважає, що у випадку, якщо Іран сприйматиме США як учасника конфлікту, то може вдатися до ракетних ударів по суднах і мінування Ормузької протоки.

Варто зауважити, що Велика Британія і Греція порадили своїм торгівельним суднам уникати Червоного моря та Перської затоки, а також реєструвати всі рейси через Ормузьку протоку. Окрім цього, суднам рекомендують дотримуватися найвищих заходів безпеки під час проходження нею.

Додамо, що у випадку, якщо Іран закриє Ормузьку протоку на тлі конфлікту з Ізраїлем, ціни на нафту можуть зрости до понад 74 фунтів стерлінгів за барель, тоді як зараз ціна становить лише 55 фунтів стерлінгів.