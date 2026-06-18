На ринку нафти все радикально зміниться: що станеться у 2027 році

У 2027 році на ринку нафти відбудуться радикальні зміни. Це станеться, якщо Ормузька протока буде повністю розблокована. Наразі імовірність цього зростає.

Як може змінитись ситуація на ринку нафти у 2027 році?

У 2027, при відкритті Ормуза, може виникнути значний профіцит, повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства.

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Як показують оцінки МЕА:

Війна на Близькому Сході заблокувала значну кількість сировини. Обсяги оцінюються в понад 14 мільйонів барелів нафти на добу.

А от у наступному році може виникнути профіцит. Адже пропозиція як очікується, зросте на 8 мільйонів барелів на добу. А от попит лише на 2 мільйони барелів на добу.

Варто враховувати, що ситуація на ринку вже поліпшується. Протягом червня потік через протоку збільшувався. Так відбувалося саме внаслідок перевалки нафти з судна на судно в Оманській затоці.

Для розуміння, загальний потік нафти на Близькому Сході у червні сягнув приблизно 12 мільйонів барелів. У травні він складав 9,6 мільйона барелів на добу.

Якщо угода буде врахована, експорт і виробництво з країн Перської затоки повинні поступово відновитися – не в останню чергу тому, що експорт іранської нафти може повністю відновитися після зняття блокади США,

– вказує агенство.

МЕА наголошує, що ризики для перспектив відновлення потоків нафти на Близькому Сході наразі доволі високі. Зокрема, через тривале розмінування та невирішені домовленості, щодо транзиту.

Зауважимо, США оголосили про мирну угоду з Іраном. В рамках цих домовленостей Тегеран має відкрити Ормузьку протоку. А от американські сили розблокують іранські порти.