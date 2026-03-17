Трамп розчарований в партнерах: країни масово відмовляються підтримати США

Декілька союзників США уже відхили заклик Трампа, відносно спрямування військових кораблів у сторону Ормузької протоки. Нагадаємо, американський президент пропонував таким чином супроводжувати танкери.

Як партнери відповіли Трампу?

Партнерів, які почали відмовлятися від такої ідеї, Трамп назвав невдячними, повідомляє Reuters.

Про своє небажання зараз відправляти кораблі уже повідомило декілька країн. Зокрема, Італія, Іспанія та Німеччина.

Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини Нам бракує мандата від Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу чи НАТО, якого вимагає Основний закон.

Мерц також додав, що США та Ізраїль не консультувалися з Німеччиною, перш ніж атакувати Іран. Своє слово сказав і Трамп. Американський президент стверджує, що частина партнерів усе ж підтримала його ініціативу.

Дональд Трамп Президент Сполучних Штатів Америки Дехто з великим ентузіазмом ставиться до цього, а дехто ні. Дехто – це країни, яким ми допомагали багато-багато років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх джерел, а вони не були такими ентузіазмами. І рівень ентузіазму для мене важливий

Зауважимо, що, буквально, вчора американський уряд звинуватив Іран у завищенні цін на нафту. Очільник торговельного управління Білого дому Пітер Наварро вказав, що іранські дії призводили до створення "терористичної премії". Саме через це десятиліттями ціна нафти була вищою.

Зверніть увагу! Як каже Наварро, напруженість навколо Ірану "додавала" до ціни нафти премію в розмірі від 5 до 15 доларів за барель. Завдяки такій "надбавці" враховувалися ризики атак та збоїв при транспортуванні через Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?