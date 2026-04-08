Іран виставив плату за нафту, що проходить через Ормузьку протоку

Вночі було оголошено про перемир'я на 2 тижні на Близькому Сході. В результаті цих домовленостей, узгодили відкриття Ормузької протоки для безпечного проходження суден.

Яку плату Іран встановив за проходження через Ормуз?

Наразі Іран вимагає 1 долар за барель нафти, що "проходить" через Ормузьку протоку, повідомляє Financial Times.

Читайте також Іран зупинив танкери, яким раніше дозволив прохід

Про намір стягувати збори з суден, що проходять через Ормузьку протоку повідомляли Іран та Оман. Як вказав один з регіональних чиновників, кошти мають використати країни окремо. Іран планує задіяти гроші для відновлення вказаного шляху, що постраждав під час ведення бойових дій. А от на що цей ресурс використає Оман, поки невідомо, повідомляє Associated Press.

Потрібно розуміти, що Ормузька протока знаходиться в територіальних водах обох країн. Тобто, Оману та Ірану. Раніше цей шлях вважався міжнародним водним і за його проходження ніхто не платив.

Що відомо про перемир'я на Близькому Сході?