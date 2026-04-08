Іран виставив плату за нафту, що проходить через Ормузьку протоку
- Іран вимагає 1 долар за барель нафти, що проходить через Ормузьку протоку.
- Плату використовуватимуть для відновлення шляху, що постраждав під час бойових дій.
Вночі було оголошено про перемир'я на 2 тижні на Близькому Сході. В результаті цих домовленостей, узгодили відкриття Ормузької протоки для безпечного проходження суден.
Яку плату Іран встановив за проходження через Ормуз?
Наразі Іран вимагає 1 долар за барель нафти, що "проходить" через Ормузьку протоку, повідомляє Financial Times.
Про намір стягувати збори з суден, що проходять через Ормузьку протоку повідомляли Іран та Оман. Як вказав один з регіональних чиновників, кошти мають використати країни окремо. Іран планує задіяти гроші для відновлення вказаного шляху, що постраждав під час ведення бойових дій. А от на що цей ресурс використає Оман, поки невідомо, повідомляє Associated Press.
Потрібно розуміти, що Ормузька протока знаходиться в територіальних водах обох країн. Тобто, Оману та Ірану. Раніше цей шлях вважався міжнародним водним і за його проходження ніхто не платив.
Що відомо про перемир'я на Близькому Сході?
США та Іран уклали мир на 2 тижні. В цей час Ормуз мав би бути відкритий. До того ж була домовленість про припинення вогню. Трамп охарактеризував цю ситуацію як "крихке перемир'я".
Іран уточив, що ця пауза не є припиненням війни. Трамп, своєю чергою, повідомив про готовність ввести тарифи проти тих країн, які нададуть іранцям зброю.
На практиці перемир'я протривало недовго. Стало відомо про атаку ізраїльських сил на Ліван. До того ж Ізраїль та США атакували іранський НПЗ на острові Лаван у Перській затоці. Іран відповів ударами по країнах Близького Сходу, зокрема, ОАЕ. Разом з цим Трамп наголошує на продовженні переговорів між іранськими та американським сторонами.